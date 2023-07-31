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Giriş Tarihi: 31.7.2023 12:30 Son Güncelleme: 31.7.2023 12:34

CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...

Sokak hayvanlarını beslemek adına caddelere ve sokaklara rast gelen bırakılan yiyecekler kamu sağlığını tehdit etmeye başladı. İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım farelerinin beslenme ve üreme noktası haline dönüştü.

SABAH
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü’nde ürperten görüntüler...

İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım farelerinin beslenme ve üreme noktası haline dönüştü.

LAĞIM FARELERİ BESLENMEYE BAŞLANDI

Sokak köpekleri ve kedileri için caddelere ve sokaklara rastgele bırakılan yiyecekler, kamu sağlığını tehlikeye atan durumların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunun en son örneği İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı.

İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım fareleri de ortak oldu. Fareler cadde üzerindeki su ve yiyecek kaplarından beslenirken görüntülendi. Çevre sakinleri CHP'li belediyenin duruma müdahale etmesini istedi

CHP'li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu

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CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
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