CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü’nde ürperten görüntüler...

LAĞIM FARELERİ BESLENMEYE BAŞLANDI



Sokak köpekleri ve kedileri için caddelere ve sokaklara rastgele bırakılan yiyecekler, kamu sağlığını tehlikeye atan durumların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunun en son örneği İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı.