Video Yaşam CHP'li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu
CHP'li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu

CHP'li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu

31.07.2023 | 12:23

İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım farelerinin beslenme ve üreme noktası haline dönüştü. Çevre sakinleri CHP'li belediyenin duruma sessiz kaldığını ifade etti.

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CHP’li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu 00:21
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