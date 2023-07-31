CHP'li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu
İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım farelerinin beslenme ve üreme noktası haline dönüştü. Çevre sakinleri CHP'li belediyenin duruma sessiz kaldığını ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
01:34
Ataşehir’de yanan 17 katlı iş merkezi böyle görüntülendi | Video 31.07.2023 | 12:09
07:53
Ayı saldırılarından bıkan muhtar çareyi kamera kurmakta buldu | Video 31.07.2023 | 11:20
01:28
'Yan baktın' meselesinde sokak ringe döndü, yumruklar havada uçuştu | Video 31.07.2023 | 12:02
00:48
32 binden fazla ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira… | Video 31.07.2023 | 11:50
02:03
İstanbul polisi Esenyurt’a çıkarma yaptı! Dev asayiş denetimi | Video 31.07.2023 | 11:50
01:45
01:07
Şantaj çetesinin üyeleri adliyeye sevk edildi | Video 31.07.2023 | 11:33
02:28
01:13
Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde korkutan yangın! | Video 31.07.2023 | 11:01
01:28
Arnavutköy’de 2 kişinin sokak ortasında kavgası kamerada | Video 31.07.2023 | 10:57
00:30
04:52
00:48
Karabük'te tekme tokatlı kavga kamerada | Video 31.07.2023 | 10:23
08:57
01:43
00:35
Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı | Video 31.07.2023 | 10:00
01:13
04:00
02:13
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı | Video 31.07.2023 | 09:36