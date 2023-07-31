CHP'li belediyenin duyarsızlığı pes dedirtti! Sokak hayvanları için bırakmışlardı, lağım farelerine yuva oldu

İstanbul, Beylikdüzü Kafkas Caddesi'nde sokak hayvanları için bırakılan su ve yiyecekler lağım farelerinin beslenme ve üreme noktası haline dönüştü. Çevre sakinleri CHP'li belediyenin duruma sessiz kaldığını ifade etti.