Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus: ikiyüzlüler!

MUĞLA MENTEŞE'DE DAHA 5 AY ÖNCE SANTRAL KURMAK İÇİN ASIRLIK MEŞE AĞAÇLARINI KATLEDEN CHP'LİLER AKBELEN'DE ÇEVRECİ KILIĞINA GİRDİ AMA HALKLA KAVGA EDEREK ONU DA ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDIMuğla Milas'ta, yerli linyitten elektrik üretimi için yapılan çalışmaları sözde çevreci duyarlılığıyla engellenmeye çalışan CHP'nin foyası '3' günde döküldü.Hem eylemciler, hem köylüler tarafından istenmeyen kişi ilan edilerek yuhalanan CHP'li vekiller vatandaşı azarlayarak şirazeyi kaçırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam arabalı çevre şovu da eylemcilerin "İn arabadan, fabrikaya git" şeklinde ses yükseltmesiyle sona erdi.Aslında bölgeye desteğe giden CHP'nin sözde eylemciler tarafından bile dışlanmasının nedeni, kendi ikiyüzlülüğü. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, mart ayında güneş enerji santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova Köyü'nde, bölgede ender yetişen asırlık 80 meşe ağacını katletmişti.Menteşe Belediyesi Meclisi üyesi Farah Gümüş, bu duruma şu sözlerle tepki göstermişti: "Köylünün yıllardır arazisinde koruyup büyüttüğü meşe ağaçlarını kesmek sizin haddinize değildir.Hiç yer kalmadı da Kurtuluş Savaşı esnasında palamudunu kurutup öğütüp unuyla ekmek yapıp cephedeki Mehmetçiğini, evdeki çocuğunu doyuran Anadolu halkı için yüce değere sahip meşe ağaçlarının olduğu araziyi seçtiniz. Atatürk'ün partisinin temsilcileri sizler olamazsınız."Kendi belediyelerinin yaptığı bu ağaç katliamına köylülerin tüm itirazlarına rağmen sessiz kalan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisindeki değişim seslerini gündem değiştirerek bastırmak için Akbelen'e şova koştu. Vekilleri ise bir gün vatandaşa hakaret ederek parmak sallarken, bir başka gün de görevini yapan jandarmayı kovaladı.