Muhalefette yerel seçim çatlağı büyüyor... Eski dostlar düşman oldu

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER

CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin ise "CHP büyükşehirlerde zaten tek başına girecek. Çok büyük ittifakların olacağını zannetmiyorum." İfadelerini kullanmış, büyükşehirleri HDP ve İYİ Parti'nin desteği olmadan da alacaklarını iddia etmişti. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: "Yaklaşan yerel seçimlerde patimizin CHP ile ittifak yapmasına şahsi görüşüm olarak karşıyım bu sadece benim değil, partimizin milletvekillerinin genel görüşü." demişti.

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