Disney Plus’ın skandal Atatürk dizisi kararına tepkiler çığ gibi: Saygısızlık yaptılar, büyük terbiyesizlik

Fox'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğerek hazırlıklarını tamamladığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Tepkilerin odağı haline gelen Disney Plus'a abonelikler birer birer iptal edildi.
DİSNEY PLUS: TEPKİLER İNCELENİYOR
Tepkilerin ardı arkası kesilmezken platformdan gelen açıklama ise şaşkına çevirdi: Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var.
EN SERT YAPTIRIMLAR UYGULANACAK
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada Disney Plus'un aldığı kararı 'Türk milletine yapılmış bir hakaret' olarak değerlendirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, açıklamasına şöyle devam etti: Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.
"MEVZU ATATÜRK İSE PARA SEVDASINDAN VAZGEMELİLER"
Sabah.com.tr olarak Disney Plus'ın skandal kararını vatandaşa sorduk… Özellikle gençler karara sessiz kalan ünlü isimlere tepkili. Ünlülere, "Mevzu Atatürk ise para sevdasından vazgeçmeliler" diye seslenen gençler mesajları şöyle: Saygısızlık yaptılar, büyük terbiyesizlik, çok yanlış bir karar. Koskoca 85 milyonluk Türkiye olarak daha çok ses çıkarmalıyız. Ünlüler Disney Plus ile aralarının bozulmasını istemiyor. Üyeliğimi iptal edeceğim.