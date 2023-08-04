RTÜK Başkanı’ndan GÜNAYDIN’a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!

Sen hem Türk halkının en hassas değerlerinden biri olan Atatürk'ü yok saymaya çalış, hem de tepkiler gelince başını kuma göm... Disney+'ın bu yaptığını Türk halkı unutmaz da affetmez de... Şimdi de baktılar işin içinden çıkamıyorlar, yayın haklarını FOX'a devrettiler. Bakalım yine Ermeni lobisi devreye girip, bu karardan da vazgeçirecek mi?