Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
07:22
RTÜK Başkanı'ndan GÜNAYDIN'a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!
Dijital platform Disney+, Atatürk belgeselini Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle yayından kaldırmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili, GÜNAYDIN'a konuştu. Şahin "Kendilerinden resmi savunma istedik. Gerekli incelemelerden sonra ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Atatürk'e ve Türk halkına yapılan bu saygısızlığa asla göz yummayız" dedi.