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Haberler Galeri RTÜK Başkanı'ndan GÜNAYDIN'a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 07:22

RTÜK Başkanı'ndan GÜNAYDIN'a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!

Dijital platform Disney+, Atatürk belgeselini Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle yayından kaldırmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili, GÜNAYDIN'a konuştu. Şahin "Kendilerinden resmi savunma istedik. Gerekli incelemelerden sonra ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Atatürk'e ve Türk halkına yapılan bu saygısızlığa asla göz yummayız" dedi.

Tuba KALÇIK
RTÜK Başkanı’ndan GÜNAYDIN’a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!

Disney+, bu sefer sınırı da, haddini de aştı. Aras Bulut İyemli'nin başrolünü oynadığı 'Atatürk' dizisini yayınlanmaktan vazgeçmesi büyük tepkiye yol açtı.

RTÜK Başkanı’ndan GÜNAYDIN’a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!

Onca emek ve parayı hiçe saymak bir yana bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Atatürk'e yapılan bu saygısızlık kabul edilemez.

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RTÜK Başkanı’ndan GÜNAYDIN’a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!

Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney +, sözüm ona çevir kazı yanmasın minvalinde açıklamalar yapıyor. Yeni bir strateji izlediklerini ve yerli yapımları kaldırdıklarını gerekçe gösterse de bu durum kimseye inandırıcı gelmedi.

RTÜK Başkanı’ndan GÜNAYDIN’a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!

'SAVUNMA İSTEDİK'
Platform daha önceden 29 Ekim'de yayınlayacaklarını duyurmasalardı belki inanan çıkabilirdi. Ama şimdi hem prestij hem de güvenilirlik kaybetti. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk dizisini sırf Ermeni lobisine hoş görünmek adına yayınlamama kararı almak Türk halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

RTÜK Başkanı’ndan GÜNAYDIN’a özel Disney Plus açıklaması: Atatürk’e ve Türk halkına saygısızlığa asla göz yummayız!

Sen hem Türk halkının en hassas değerlerinden biri olan Atatürk'ü yok saymaya çalış, hem de tepkiler gelince başını kuma göm... Disney+'ın bu yaptığını Türk halkı unutmaz da affetmez de... Şimdi de baktılar işin içinden çıkamıyorlar, yayın haklarını FOX'a devrettiler. Bakalım yine Ermeni lobisi devreye girip, bu karardan da vazgeçirecek mi?

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