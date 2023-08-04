Disney'in skandalına bazı ünlüler neden sessiz kaldı? | Video
Dijital platform Disney+, Atatürk belgeselini Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle yayından kaldırmıştı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepki, sanat dünyasından bazı isimler tarafından görmezden gelindi. Disney ile işbirliği içinde olan bazı ünlüler, Türkiye'yi ayağa kaldıran skandaldan hiç haberleri yokmuş gibi davranmaya devam ediyor.
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