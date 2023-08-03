Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermesi lobinin baskıları ile bir skandala imza attı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi, yayınlamama kararı aldı. Tüm bölümleri çekilen, yayın tarihi bile belli olan diziyle ilgili alınan bu karar, tepkiyle karşılandı. Ermesi lobisi baskısı ile tüm dünyada yayınlanması engellenen dizinin FOX TV'de yayınlanacağı açıklandı.
Türkiye'nin kurucu lideri hakkında verilen bu karar, tepkiyle karşılandı. Ancak ne Atatürk'ün kurduğu parti CHP'den ne de her fırsatta 'Atatürkçü' olduğunu savunan isimlerden çıt çıkmadı. Online platformla anlaşma yapan sözde vatansever sanatçıların suskunluğu gerçek yüzlerini bir kez daha kanıtladı. Abonelikler iptal edilirken Disney Plus, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor" açıklaması ile bir skandala daha imza attı.
Sabah Gazetesi yazarları ise hem CHP'nin hem de muhaliflerin ikiyüzlülüğünü yorumladı…
HAŞMET BABAOĞLU: CHP SİYASETİN DİSNEY PLUS'I!
Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, online dizi platformlarının Ermeni ve Yahudi lobisi tarafından desteklendiğini ve alınan bu kararın şaşırtıcı olmadığını vurguladı. CHP'nin suskunluğu hakkında ise "CHP'den ses gelmez… Bir nevi onlar da siyasetin Disney Plus'ı, Netflix'i ne fark eder ki…" ifadesini kullandı. Dizinin FOX TV'de 'Türkiye'ye armağan ediyoruz' sözleriyle tanıtımının yapılmasını da eleştiren Haşmet Babaoğlu "FOX da politikacı… Küresel sermaye oligarşisinin bir politikası. Biz bunu bir dizi üzerinden görüyoruz… Daha çok şey göreceğiz. Platformlar konusunda artık başka şekilde düşünmenin zamanı geldi. Siyasi tepkiler aslında bir yere kadar yani… Bütün toplumların zihinsel tasavvurlarını bu platformlar şekillendiriyor. Hem okşuyorlar hem dövüyorlar. Bu zihinsel tasavvurları oluşturan platformlara tepkileri siyasi değil daha sosyal ve sosyolojik reaksiyonları göstermeyi bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Muhalif isimlerin suskunluğunu da eleştiren Haşmet Babaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: Muhalif isimler bu güne kadar başka konularda bu toplumun çıkarlarını düşünerek reaksiyon gösterdiler mi ki şimdi göstersinler? Evet, Şahan Gökbakar'ın medyatik bir karşılığı var ama benim nezdimde bir karşılığı yok. Geçiniz, onlar Atatürkçü değiller onlar dünyalıklarının peşindeler…
YÜKSEL AYTUĞ: ATATÜRKÇÜLÜKLERİ BANKA HESAPLARININ HACMİYLE ÖLÇÜLÜYOR
Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise skandal kararın gerçek vatanseverleri gösteren bir turnusol kağıdı görevi üstlendiğine dikkat çekti. "Bu olay, duruşların hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu gösterdi" diyen yüksel Aytuğ, "Atatürk duyarlılıklarının kendi menfaat konuları ile ilgili olduğunu görüyoruz. Her ödül töreninde her organizasyonda Türkiye'yi kötülemek, halkı küçümsemek için adeta fırsat kollayan sanatçıların sosyal medyalarında tık yok. Bu oldukça düşündürücü. Aralarında Disney'in tanıtımlarında rol alan sanatçılar var. Belli ki Atatürkçülükleri banka hesaplarının hacmiyle ölçülüyor. Ses çıkartmamalarının sebebi de bu ticari kaygı olsa gerek.
Bu olay, duruşların hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu gösteren bir turnusol kâğıdı görevi üstlendi. Atatürk'ü kırmızıçizgi olarak belirleyen, Atatürk ilkelerine sahip çıkmak isteyenlerin siyasi manevralar çevirenlerin aslında samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Bu nedenle düşündürücü…
Atatürk'ü korumak kollamak bir kez daha gerçek vatanseverlere düştü. Bundan da Türk halkının önemli çıkarımlarda bulunacağını düşünüyorum.
Disney Plus'ın bir Atatürk dizisini yayınlayacağını en başından beri düşünmüyordum. Ermeni lobisinin Hollywood'u nasıl parmağında oynattığı bir kez daha ortaya çıktı. 85 yıl önce vefat eden ulu önderin hala düşmanları nasıl düşmanlarını tir tir titrettiğini bir kez daha gördük. Film kopyasından bile korkan insanların bulunduğunu görmek aslında bize gurur verdi.
Atatürk dendiğinde kendini öne atan, mevcut iktidarı zora düşürmek için Atatürk'ü paravan olarak kullananların sahtekarlığı da gün yüzüne çıkmış oldu" dedi.
MEVLÜT TEZEL: GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERDİLER
Sabah Gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ da dizinin yayınlan kaldırılmasını 'skandal' olarak yorumladı. Şu ifadeleri kullandı: Dizi çekildi yayına gireceği tarih her şey belli uzun bir süre reklamını yaptılar… Dizi, Disney'in Türkiye'ye giriş dizisiydi. Ancak gördük ki Ermeni lobisinin etkisiyle yayından kaldırıyorlar. Burada büyük bir haksızlık var. Atatürk herkesin bildiği tanıdığı liderlerden birisi... Çektikten sonra Ermeni lobisi baskısıyla kaldırılması büyük bir skandal.
CHP'den tepki gelmemesi çok enteresan… Sessiz kalması şaşırtıcı. Normalde CHP'nin en başta tepki göstermesi gerekirdi. Ancak şimdi Cumhur İttifakı'ndan daha çok tepki geldi. FOX'ta yayınlanabilir elbette ama önemli olan Atatürk'ü anlatan bir dizinin tüm dünyada izlenecek olmasıydı…
Türk yapımları kaldırılırken Şahan Gökbakar duruma tepki göstermişti. Burada da Şahan'ın büyük tepki göstermesi lazım. Ancak Disney'i karşılarına almak istemiyorlar. Bir de hükümetin sahiplendiği protesto ettiği karşı çıktığı olaylarda muhalif kesim geri adım atıyor. Aslında burada Türkiye'nin kurucu liderini savunduğumuz bir durumda çıkarcı hareket etmeleri kendi menfaatlerini düşünmeleri oldukça üzücü. Ağızlarından düşürmüyorlar Atatürk'ü… Tam karşı koymamız gereken, bütün halkın tepki göstereceği bir durumda Cihangir solcuları muhalifleri sessiz kalıyor. Burada bile particilik ön plana çıkıyor. Tepki göstermemeleri üzücü bir durum… Biraz da gerçek yüzlerini görüyoruz… Haklı bir protestoda bile 'Aman ben hükümetin yanında görünmeyim' diyorlar. Bunu ilk CHP yapsaydı hepsi destek çıkardı. AK Parti tepki gösterince suskun kalıyorlar kendi mahallerinden tepki görmekten korkuyorlar.