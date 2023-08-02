Sinan Akçıl ve Tamer Karadağlı’dan Disney Plus’a tepki: Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor!

Yine ülkesine bağlı vatanını çok seven bir şarkıcı olarak bunu dillendirmek zorundayım. Ama benim tepkimin 10 katını oyunculardan bekliyorum. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın başka bir konu olur.

Yarın Hz Muhammed'in filmi yapılmak istenir mesela buna da karşı çıkılır. Bir Türklüğün filmi yapılmak istenir buna da karşı çıkılır. Biz buna sessiz kalamayız. O yüzden herkesi en yüksek tepkiyi vermeye çağırıyorum. Ben 15 gün önce iptal ettim üyeliğimi. Yerli yapımları kaldırdığı zaman iptal etmiştim. Bunu da paylaşmıştım. Abone olan herkesin çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.