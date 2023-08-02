Sinan Akçıl ve Tamer Karadağlı’dan Disney Plus’a tepki: Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor!

Disney Plus skandal bir karara imza attı. Daha önce yayınlayacağını duyurduğu; Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Dünyaca ünlü platformun diziyi, Ermeni lobisinin baskıları üzerine kaldırdığına dair iddialar ortaya atıldı. Hatta bir Ermeni haber sayfası iptal kararından mutluluk duyduklarını paylaştı.
Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği karar sonrası RTÜK, Disney Plus'a inceleme başlattı. Disney Plus'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Binlerce vatandaş, Disneyiptalet etiketiyle tepkilerini paylaştı.
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl da skandal karar sonrası sabah.com.tr'ye açıklama yaptı. Akçıl, "Yine çok kuvvetli bir Ermeni lobisi ile karşılaştık. Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor. Bunun sebebi de Disney'e maddi umut bağlamaları. 'Yarın bir gün Disney'le bir işimiz olur' diye çok yüksek ses çıkartmak istemiyor birçoğu gördüğüm kadarıyla…
Yine ülkesine bağlı vatanını çok seven bir şarkıcı olarak bunu dillendirmek zorundayım. Ama benim tepkimin 10 katını oyunculardan bekliyorum. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın başka bir konu olur.
Yarın Hz Muhammed'in filmi yapılmak istenir mesela buna da karşı çıkılır. Bir Türklüğün filmi yapılmak istenir buna da karşı çıkılır. Biz buna sessiz kalamayız. O yüzden herkesi en yüksek tepkiyi vermeye çağırıyorum. Ben 15 gün önce iptal ettim üyeliğimi. Yerli yapımları kaldırdığı zaman iptal etmiştim. Bunu da paylaşmıştım. Abone olan herkesin çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı da skandal karar sonrası sabah.com.tr'ye şu açıklamaları yaptı: "Ben hemen çıkacağım Disney Plus'tan. Kendim de konuyu araştırdıktan sonra direkt olarak iptal edeceğim üyeliğimi. Disney Plus üyeliğinden vazgeçerim. Üzerinde 3 saniye bile düşünmem" diye konuştu.