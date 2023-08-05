Gabar, Cudi ve Kato’dan sonra Pervari’de petrol heyecanı

Güneydoğu'nun dağlarından petrol müjdeleri peş peşe geliyor. Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında da petrol arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre önce rezerv bakımdan zengin olduğu tespit edilen Pervari kırsalındaki Çatköy-1 kuyusunda sondaj başladı. Söz konusu petrol kuyularının keşfi ile birlikte Batman TPAO'nun yanı sıra bölgede yeni kurulacak olan petrol rafineleri Güneydoğu'nun kalkınmasında önemli rol oynayacak. Şırnak'ın Gabar ve Cudi Dağı bölgelerindeki petrolün çıkarılmasını ardından bir heyecanlandıran haber de Siirt'ten geldi.Terörden temizlenen Şırnak-Van üçgenindeki Pervari'nin kırsal alanında bir süre önce keşfedilen petrol rezervinin çıkarılması için kuyuda sondaj çalışmasına başlandı. Haziran ayında sondaj çalışmaları başlarken, söz konusu kuyuda da yüksek bir rezervin ve kaliteli petrolün olduğu tahmin ediliyor. Bölgenin petrol dâhil yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çeken Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Siirt'in Pervari ilçesindeki Çatköy-1 Kuyusu'nda sondaj çalışması başlatıldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, haziran ayında start verilen arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgularken, Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Pervari'den de müjdeli bir haberin gelmesini beklediklerini söyledi.Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal, bir süre önce Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu. Çatköy-1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili TPAO yetkilisi Ahmet Kılıçaslan'dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Aktan, "İnşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Terörden temizlenen bölgede peş peşe Gabar ve Cudi'de 200 milyon varillik petrol rezervi keşfedilince TPAO çalışmalarını geniş bir alana yaydı. Adeta bir petrol denizinin olduğu ifade edilen Kato Dağı'nda zengin yataklar olduğunu tespit eden TPAO, bu bölgede de arama çalışmalarına start verdi. Yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacağı ifade ediliyor.