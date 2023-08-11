Sözde çevreci CHP Menteşe’de suspus

Muğla Akbelen'de sözde çevreci anlayışla provokasyona soyunan CHP, kendi belediyelerinin yaptığı orman katliamlarına çıt çıkarmıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Denizova köyünde güneş santrali için 80 ağacın katliamını seyreden CHP, yine CHP'li Menteşe Belediyesi'nin ilçede kızılçam ormanlarının arasındaki çimento fabrikasına verdiği ruhsatı da görmezden geliyor.Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında kalan Tekağaç mevkiinde kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verildi. Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlanan entegre çimento fabrikasının ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, dava açtı. Menteşe Belediyesi'nin önünde defalarca toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi. Köylüler, 7 bin 751 dönüm üzerindeki fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir CHP'li Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyor. Çabaları karşılıksız kalan köylüler, defalarca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi, ancak yanıt alamadı. Kendi belediyelerinin verdiği ruhsatı görmezden gelen CHP'lilerin ikiyüzlülüğü, Akbelen'de gün yüzüne çıktı. Milas'taki yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin maden sahasının genişletilmesini provokasyon malzemesi yaptı.Köylülerin çağrısına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sözde çevreci anlayışla Akbelen'de boy gösterdi. Akbelen'de kirli provokasyona soyunan Kılıçdaroğlu ve CHP'nin üst yönetimi köylülerin davetine rağmen yakın mesafedeki çimento fabrikasının olduğu bölgeye uğramadı.