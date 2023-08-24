Sabah.com.tr Bursa’daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...

Türkiye'nin yerli ilk otomobili TOGG'un yollardaki sayısı her geçen gün artıyor. TOGG'un teslimatlarının hızlanması ile karalama kampanyaları da hız kazandı. Sık sık muhalefetin fonladığı gazeteciler ve muhalefet partilerindeki siyasiler, 'TOGG, İtalya'dan gemilerle getiriliyor' ifadelerini kullandı. Sabah.com.tr, TOGG'un son teknoloji ile donatılmış Bursa Gemlik'teki fabrikasını ziyaret etti. TOGG'un nasıl üretildiğine tanıklık eden ekibimiz, muhalefetin iddialarının gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.
HER GÜN YÜZLERCE TOGG TESLİM EDİLİYOR
Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili TOGG'un teslimatları hız kazandı. TOGG almaya hak kazanan vatandaşlara araçları sırası ile teslim ediliyor. Son günlerde teslimatın artması ile yollardaki TOGG sayısı da arttı.
ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI
Türkiye'nin yerli otomobili için uzun süre, 'Hayal, seçim kampanyası' gibi ifadeler kullanıldı. Muhalefetin karalama kampanyalarına rağmen TOGG'un üretim aşaması tamamlandı. Daha sonra vatandaşlardan başvurular alındı ve teslimatlar yapılmaya başlandı. 'Hayal, seçim kampanyası' diyen bazı isimler bu sefer de, 'Türkiye'de üretilmiyor, gemilerle İtalya'dan getiriliyor' iddiaları dillendirildi. Bu iddialar giderek yoğunlaştı ve karalama kampanyasına dönüştü.
SABAH.COM.TR TOGG'UN NASIL ÜRETİLDİĞİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
Muhalefete yakın gazeteciler ve sosyal medya hesapları tarafından dillendirilen iddialar sonrası ekibimiz TOGG tesislerine gitti. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki son teknoloji TOGG fabrikasında yerli otomobilin nasıl üretildiği sabah.com.tr ekibi tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, muhalefetin iddialarını çürüttü.