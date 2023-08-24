Sabah.com.tr Bursa’daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...

ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI

Türkiye'nin yerli otomobili için uzun süre, 'Hayal, seçim kampanyası' gibi ifadeler kullanıldı. Muhalefetin karalama kampanyalarına rağmen TOGG'un üretim aşaması tamamlandı. Daha sonra vatandaşlardan başvurular alındı ve teslimatlar yapılmaya başlandı. 'Hayal, seçim kampanyası' diyen bazı isimler bu sefer de, 'Türkiye'de üretilmiyor, gemilerle İtalya'dan getiriliyor' iddiaları dillendirildi. Bu iddialar giderek yoğunlaştı ve karalama kampanyasına dönüştü.