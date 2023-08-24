Haberler Gündem Haberleri Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
Giriş Tarihi: 24.8.2023 11:29 Son Güncelleme: 24.8.2023 11:43

Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...

Sabah.com.tr, yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasını gezdi. Son teknolojinin kullanıldığı fabrikada TOGG'un nasıl bir üretim aşamasından geçtiği ekibimiz tarafından görüntülendi. Son dönemlerde muhalefet sık sık, TOGG'un Gemlik'te üretilmediğini iddia ediyordu. Görüntüler, muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ERKAN SEVENLER ERKAN SEVENLER
Sabah.com.tr Bursa’daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...

Türkiye'nin yerli ilk otomobili TOGG'un yollardaki sayısı her geçen gün artıyor. TOGG'un teslimatlarının hızlanması ile karalama kampanyaları da hız kazandı. Sık sık muhalefetin fonladığı gazeteciler ve muhalefet partilerindeki siyasiler, 'TOGG, İtalya'dan gemilerle getiriliyor' ifadelerini kullandı. Sabah.com.tr, TOGG'un son teknoloji ile donatılmış Bursa Gemlik'teki fabrikasını ziyaret etti. TOGG'un nasıl üretildiğine tanıklık eden ekibimiz, muhalefetin iddialarının gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

HER GÜN YÜZLERCE TOGG TESLİM EDİLİYOR

Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili TOGG'un teslimatları hız kazandı. TOGG almaya hak kazanan vatandaşlara araçları sırası ile teslim ediliyor. Son günlerde teslimatın artması ile yollardaki TOGG sayısı da arttı.

ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI

Türkiye'nin yerli otomobili için uzun süre, 'Hayal, seçim kampanyası' gibi ifadeler kullanıldı. Muhalefetin karalama kampanyalarına rağmen TOGG'un üretim aşaması tamamlandı. Daha sonra vatandaşlardan başvurular alındı ve teslimatlar yapılmaya başlandı. 'Hayal, seçim kampanyası' diyen bazı isimler bu sefer de, 'Türkiye'de üretilmiyor, gemilerle İtalya'dan getiriliyor' iddiaları dillendirildi. Bu iddialar giderek yoğunlaştı ve karalama kampanyasına dönüştü.

SABAH.COM.TR TOGG'UN NASIL ÜRETİLDİĞİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Muhalefete yakın gazeteciler ve sosyal medya hesapları tarafından dillendirilen iddialar sonrası ekibimiz TOGG tesislerine gitti. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki son teknoloji TOGG fabrikasında yerli otomobilin nasıl üretildiği sabah.com.tr ekibi tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, muhalefetin iddialarını çürüttü.

İşte TOGG fabrikasındaki üretim görüntüleri:

SABAH.com.tr, TOGG tesislerinde

ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA