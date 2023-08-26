Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız yeniden İBB’de

CHP Milletvekili ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin TL ila 18 bin TL arasında para aldı.

Bankamatikçi sekreterin DHKP-C'li teröristlerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında henüz 46 yaşındayken 31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini paylaşarak, "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" notunu düşmesi ve PKK'lı teröristlerin Güney Doğu'da başlattıkları Sur eylemleri sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.