Gizli protokolde son perde! Ümit Özdağ tek tek açıkladı: İşte Kılıçdaroğlu’nun vaat ettiği o bakanlıklar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda millet ittifakına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ardından, Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı'nı istediğini açıklamıştı. Yapılan bu gizli protokol masada krize neden oldu.
ÜMİT ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU'NUN VERECEĞİ DİĞER İKİ BAKANLIĞI DA AÇIKLADI
Özdağ yaptığı açıklamada gizli protokolde talep edilen diğer iki bakanlığı da açıkladı.
Ümit Özdağ katıldığı bir programda, 'ilk kez açıklıyorum' deyip, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bunlar konusunda yazılı metinde anlaşmadık. Kültür ve Turizm Bakanlığının bölünebileceğini konuştuk." ifadelerini kullandı.
CHP 'MUTABAKAT YOK' DEMİŞTİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım." diye konuşmuştu.