Beraber ıslandık yağan yağmurda

Bu yıl ilk kez Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde yağışlı havaya rağmen ilgi büyüktü. Yağmurluklarını üzerlerine geçirerek, şemsiyelerini açarak Etimesgut Havalimanı'nın yolunu tutan onbinler milli teknoloji hamlesi ürünleri incelemenin gururunu yaşadı. Eşi ve çocuklarıyla festivale gelen Mahmut Onay, "Yağmur yağmasına rağmen geri dönmedik. Helikopterleri, uçakları, arabaları gördük çok beğendik." dedi. Ertan Yıldız, "Antalya'dan geldik. Yağmurlu olacağını bilemedik ama yağmurluk yetiyor. Yağmur durmasa da bizim için önemli değil" diye konuştu. İki çocuğuyla birlikte festivale gelen Hüseyin Arslan, "Yağmur yağacağını bildiğimiz halde geldik. Çocukların çok ilgisi var. Biz de onlar istediği için geldik. Yağmur olsa da bir şekilde devam ediyoruz" dedi.Tevfik Pınarbaşı "Yağmura yakalandık ama iyi ki de geldik. Alanın tamamını gezdik. Yerli üretim uçakları görünce gururlandık." derken Nur Kozluoğlu "Buradaki projeleri görünce geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu.TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "TEKNOFEST çağlayan gibi büyüdü. 1 milyonu aşkın gencimiz yarışmalarımıza başvurdu. 80 yıl önce Etimesgut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası göz göre göre iflas ettirildi. Ama güzel bir atasözümüz var. Yiğit, düştüğü yerden kalkar. Dünyanın imrendiği projelere imza attık" dedi.TEKNOFEST Ankara'nın kapanış törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz. Bu ürünler sayesinde makro ekonomik sorunlarımızı da çok rahat aşacağız. TEKNOFEST deyince müreffeh Türkiye akla geliyor. Bunun yolu üretimden geçiyor. Kızılelma'nın kilogram değeri 100 bin dolar. İşte muhteşem başarı ortada" dedi.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin kargo taşımak amacıyla geliştirdiği drone ABD'de düzenlenen yarışmada birinci oldu. Drone'u TEKNOFEST ANKARA'da sergileyen İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Arif Şimşek "5 kilogramlık faydalı yükle 30 dakika boyunca 20 m/sn hızda uçabiliyor. 52 kg'ye kadar yük taşıyabiliyor. Tasarımı ve üretimi bize ait. Aynı zamanda üzerinde görüntü işleme yazılımı da kendimizin" dedi. AAKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği su üstü arama kurtarma aracı yapay zeka kartıyla önüne çıkan engellerden kaçabiliyor. TEKNOFEST ANKARA'ya katılan KTÜ Teknoloji Fakültesi öğrencisi Muhammed Oğuzhan Genç, "MIT ve Cambridge Üniversitesi öğernicilerinin de katıldığı yarışmada dünya ikincisi oldu. AAİzmir 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri deniz marullarından yeni nesil araçlarda kullanılacak hidrojen gazı elde ediyor. TEKNOFESt'e katılan biyoteknoloji yüksek lisan öğrencisi Sema Doğmaz "Denizin yüzeyinde oluşan kirlilik nedeniyle deniz marulları koku oluşturuyor. Oluşan kirliliği ekipler toplayarak bertaraf ediyor. Bizde bunu değerlendirmek amacıyla bir çalışma başlattık. Deniz marulu kullanarak hidrojen üretiyoruz" dedi. İHABolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Muhsin Uğur Doğan ve 5 öğrencisi, orman yangınlarında zarar gören bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için, tohumlama yapabilen 'Seedrone' isimli hava aracını geliştirdi. 4 kg tohum taşıyarak 20 hektarı tohumlandırabilen araç engebeli yerlerde bu işlemi yapmayı kolaylaştırıyor. DHAHacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri, deprem ve sel gibi felaketlerde iletişimin kesilmemesi adına portatif bir baz istasyonu geliştirdi. 3 buçuk saat asılı kalabilen ve yarım saatte yüzde yüz şarj olabilen drone formundaki alet TEKNOFEST'te yerli yatırımcılardann teklifler aldı. DHABAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemi. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. ANKARAİTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Merkezi hızlandırma programına kabul alan Crop Genius firması mühendisleri, tarımda bitki ve ağaçlara zarar veren böcekleri ilaçsız yok etmek için geliştirdikleri ürünlerini TEKNOFEST'te sergiledi. Crop Genius Kurucusu Selman Canlı, "Ultrasonik ses dalgalarını kullanıyoruz" dedi. AAODTÜ öğrencilerinin tasarladığı formula aracı, 150 beygir gücünde ve 480 voltajlık bataryayla çalışıyor, sıfırdan saatte 100 kilometreye 3.5 saniyede ulaşabiliyor. ODTÜ Formula Yarış Takımı Finans ve Organizasyon Kaptanı Berre Şengül, "Devrim23FNSS' ürettiğimiz ilk elektrikli araç. Bu yaz, Çekya'da bu araçla yarıştık" dedi. AA