SON DAKİKA! MSB’den CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’ya iftiralarına sert tepki: Gaflet ve dalalet içindedirler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarıyla ilgili açıklama yaptı. MSB, "Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler." ifadelerini kullandı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakârlıkla mücadele etmektedir.