Kılıçdaroğlu’ndan aylar sonra gelen seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık

ÖNDEYİZ' MANİPÜLASYONU

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu oy sayımının devam ettiği 19.53 civarında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu bu paylaşımında "Öndeyiz" ifadelerini kullanarak bir algı operasyonu girişimi gerçekleştirmişti.

Oysa Kılıçdaroğlu'nun bu tweeti attığı dakikalarda sadece Anadolu Ajansı verilerinde değil seçimi takip ettiği Anka Haber Ajansı verilerinde de açık bir farkla geride olduğu ortadaydı.