Vurguncu Yasemin’e uluslararası takip

Almanya Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro'yu (yaklaşık 230 milyon lira) akıl almaz yöntemle çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın izi uluslararası ekiplerce aranıyor. Gündoğan'ın 2019'dan bu yana çalışanı olduğu Loomis Deutschland şirketi, soygun sonrası zararını sigorta şirketinden tahsil etti. Alman sigorta şirketi konusunda uzman İspanyol asıllı 4 dedektifi görevlendirip Türkiye'ye gönderdi. Dedektifler, Yasemin'e yardım ettiği gerekçesiyle Türkiye'den Almanya'ya dönüşünde tutuklanarak cezaevine gönderilen Büşra S.'nin ifadelerine, telefon kayıtlarına ve banka hesap hareketlerine ulaştı.Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren bir dedektiflik şirketiyle de ortaklık anlaşması imzalayan 4 İspanyol dedektif, Gündoğan'ın soygun sonrası Avusturya'dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e uçtuğunu belirledi. Bulgulara göre Gündoğan o gün İzmir Konak'ta lüks bir otele yerleşti, bir gece kalıp ardından Çeşme'ye hareket etti. Büşra S.'nin telefonundan çıkan fotoğraflar üzerinden de bir araştırma başlatan dedektifler, Çeşme'de bulunan Reisdere Mahallesi'ndeki tüm villaları kapı kapı dolaştı. Dedektifler, Gündoğan'ın Büşra S. ile birlikte yaşadığı Reisdere Mahallesi'ndeki lüks villayı buldu. N.Ç.'ye ait havuzlu villanın bir emlak şirketi aracılığıyla bir yıllığına kiralandığı tespit edildi.Dedektifler, vurgun günü minibüsle şirketten kaçan Yasemin Gündoğan'ın Büşra S. ile birlikte karayoluyla önce Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştığını, ardından paraları özel jetle ticari havayolu taşımacılığı yapan kişilere paylaştırarak Türkiye'ye soktuğunu tespit etti. Yasemin Gündoğan'ın ise para transferinin hemen ardından 22 Mayıs'ta Almanya seyahat belgesi ile Viyana'dan İstanbul Havalimanı'na, ardından İzmir'e uçtuğu belirlendi.Almanya'da lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı. Dedektifler, Gündoğan ve arkadaşlarının soygunu Yasemin'in para şirketine işe başlamadan 2 yıl önce planladığı ihtimali üzerinde duruyor.Bölgedeki emlakçıları tek tek gezen dedektifler, TED takma ismini kullanan bir kişinin Yasemin Gündoğan adına aynı bölgede 2 tane lüks villa satın aldığını belirledi. Yapılan araştırmada evlerin boş olduğu ortaya çıktı. Dedektifler, Gündoğan ve arkadaşlarının soygunu gurbetçi kadının para şirketinde işe girmeden 2 yıl önce planladığı ihtimali üzerinde duruyor.Gündoğan'ın soygun anı görüntülerini SABAH yayınlamıştı. Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning Behrens'le bilerek yakınlaştı. Bu sayede kendisine duygu besleyen Behrens, aktarım sırasında paraların konteynere atıldığını fark etmedi. Gündoğan daha sonra 2 konteyneri garajdaki para transfer ünitesine doğru taşıdı, Behrens'e çöpleri atmak için garaj kapısını ve para transfer ünitesinin kapısını açtırdı. 21.15 sıralarında plakası bilinmeyen bir araç şubenin avlusuna girdi. Konteyneri sürükleyerek araca binen Gündoğan 8 milyon 196 bin 925 Euro ile kayıplara karıştı.