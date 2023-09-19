Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: KKTC'yi tanımaya davet ediyoruz
Giriş Tarihi: 19.9.2023 20:01 Son Güncelleme: 19.9.2023 20:20

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: KKTC'yi tanımaya davet ediyoruz

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasında dünyaya "Kıbrıs" çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, "Uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz." dedi. Konuşmasında BMGK'nın üye yapısına yönelik tarihi çağrısını yineleyen Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: KKTC’yi tanımaya davet ediyoruz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'ndan dünyaya hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

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KKTC ÇAĞRISI

Uluslararası toplu çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz." dedi.

"BİR KEZ DAHA DİYORUZ Kİ DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Daha önce yapmış olduğu tarihi çağrısını yineleyen Başkan Erdoğan, "Bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür." ifadfesini kullandı.

"BMGK 5 ÜLKENİN SİYASİ STRATEJİLERİNİN ÇARPIŞMA ALANI HALİNE GELDİ"

Başkan Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir."

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: KKTC'yi tanımaya davet ediyoruz
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