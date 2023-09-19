SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: KKTC’yi tanımaya davet ediyoruz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'ndan dünyaya hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi | Video
KKTC ÇAĞRISI
Uluslararası toplu çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz." dedi.