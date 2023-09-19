SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: KKTC’yi tanımaya davet ediyoruz

"BİR KEZ DAHA DİYORUZ Kİ DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Daha önce yapmış olduğu tarihi çağrısını yineleyen Başkan Erdoğan, "Bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür." ifadfesini kullandı.