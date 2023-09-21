CHP’li başkanın tek yöne çevirdiği caddede esnaf isyanda

Mersin Çarşı Esnafları Derneği, caddedeki tek yön düzenlemesinin iptal edilmesi için 240 dilekçe toplayarak Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü, "Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tartışma ve krizlerin devam ettiği cadde ile ilgili zaten esnafın iş yapma noktasında sıkıntı yaşanırken hemen her gün İstiklal Caddesi üzerindeki keşmekeşten dolayı sürekli motor ve bisiklet kazaları olmakta ciddi yaralanmalar meydana gelmektedir" dedi.

Tek yön düzenlemesinin meclis kararı olmaksızın ve Anıtlar Kurulu onayı alınmadan, esnafa, halka ve kent dinamiklerine danışılmadan yapıldığını da savunarak, topladıkları 240 imzayla Büyükşehir Belediyesine müracaatla plana itiraz dilekçesi sunduklarını belirten Dernek Başkanı Bekir Algüllü, itirazın kabul edilmemesi durumunda mahkeme yoluna gideceklerini söyledi.

Dernek Başkanı Algüllü, "İstiklal caddesine itiraz ediyoruz, bizler istiklal caddesi ve çarşı esnafları olarak MBB tarafından yapılan İstiklal Caddesi projesine itiraz ediyoruz. Bu proje halkçı ve paylaşımcı bir proje değildir. Esnafların ve halkın onayı alınmadan cadde tek yöne çevrilmis ve yol daraltılmıstır. Bu yoldaki daralma ve ticaret atık tıkanıklığı Silifke Caddesi ve Hastane Caddesinin trafiğini de tıkanma noktasına getirmiştir. Öyle ki Pozcu ve Mezitli'de yaşayan Mersinliler, artık kesinlikle araçlarıyla çarşıya gelmektedirler, buda çarşı ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir" diye konuştu.

Daha üzücü olanın ise hemen hemen her gün İstiklal Caddesi üzerindeki keşmekeşten dolayı sürekli motor ve bisiklet kazaları olmakta ve ciddi yaralanmalar meydana geldiğini ifade eden Akgüllü, "İstiklal Caddesinin yapımında yer ve yönetimler yasasına aykırı uygulamalar mevcuttur. Meclisten ve anıtlar kurulundan onay alınmadan yolun ihalesi yapılmıştır. İstiklal Caddesinin proje tadilatı imar planı yapılmadan yolun ihalesinin yapılması, yolun yapılıp bitirilmesi ve aylar sonra imar planının çıkartılmaya çalışılması suçtur yasalara aykırıdır. Yol bittikten aylar sonra imar planı askıya çıkartılmıştır. Tüm bu gerekçelerle İstiklal Caddesinin tek yöne çıkartılması askıdaki imar planına 240 bağımsız dilekçe ve tamamı İstiklal Caddesi çarsı esnaflarının imzasıyla plana itiraz ettik" dedi.

Dernek Başkanı Algüllü, "İstiklal Caddesinin tek yöne çevrilmesine çarşı esnaflarımızın tamamı karşıdır. Plana itirazlarımızı ilettik. İtirazlarımız dikkate alınmaz ise yolun yapımındaki kanun dışı uygulamaları mahkemelere taşıyıp yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Ümit ederiz ki çarşı esnaflarının haklı feryadı duyulur ve gerekenler yapılır" şeklinde konuştu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, esnafların çağrısına kulak tıkayarak, ben yaptım oldu diyerek kentin en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, ne bir kurum ne bir esnaf görüşü almadan, tek yöne çevirdiği ve imarının mecliste onaylanmadan yapıldığı ortaya çıkmıştı.

CHP’li başkan ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla iş yapmaya devam ediyor