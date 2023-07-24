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Giriş Tarihi: 24.7.2023 11:27 Son Güncelleme: 24.7.2023 12:05

CHP’li Başkan Seçer’e muhtardan veryansın

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e artık muhtarlar bile isyan ediyor. Vahap Seçer’in güç zehirlenmesi yaşadığını belirten Mezitli Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Kaykaç, Seçer’in kamu görevini yerine getirmediği gerekçesiyle ve randevu vermediği için sosyal medyasından veryansın etti. Aylardır randevu alamadığına isyan eden Muhtar Ömer Kaykaç, Vahap Seçer’in sahiplendiği depremzede köpek Zeus’un 3 aylık yavrusu Karamel’i makam odasında severken paylaşılan fotoğraflarına, “Şu Karamel kadar muhtarlarımızın, partililerin ve vatandaşlarımızın yanında değerimiz yokmuş” dedi.

Bekir COŞKUN
CHP’li Başkan Seçer’e muhtardan veryansın

Göreve geldiği günden beri işçi kıyımlarıyla ve halktan kopuk idarecilik yapmasıyla gündemden düşmeyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu seferde, muhtarlara randevu vermeyerek isyan ettirdi. Muhtar Kaykaç, Vahap Seçer'in Hatay'daki bir enkazdan kurtarılan depremzede köpek Zeus'un 3 aylık yavrusu Karamel'i sahiplendiği makam odasında severken paylaşılan fotoğraflarına serzenişte bulunarak, "Şu Karamel kadar muhtarlarımızın, partililerin ve vatandaşlarımızın yanında değerimiz yokmuş" dedi.

"5 SAAT KAPINIZDA BEKLEDİM, YİNE GÖRÜŞMEDİNİZ!"

Muhtar Ömer Kaykaç, "Sayın Başkan, biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimizde 10 kişi kapıda 'Nereye geldiniz?' deyip, hesap sormasın artık.

Depremden önce randevu istediğini ancak dönüş olmadı. Defalarca cep numaranızı aradım, whatsApptan yazdım, dönmediniz. Daha önceleri baktığınız telefonlara neden bakmazsınız? sekreterinize, Muhtarlar Daire Başkanına, Özel Kalem Müdürünüze geldim, 5 saat dışarda bekledim, yine görüşmediniz. Güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz, sosyal demokrat anlayıştan ayrıldınız, emekçiyken burjuva oldunuz" diye konuştu.

"KİMSE KİMSEDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR!"

Muhtar Ömer Kaykaç, "Benim mahallemde bu kadar sorunlar var. Dinlemiyor ve vatandaşımızı mağdur ediyorsunuz. 185 hattını aradığımızda 'Sevgili muhtarım, memleketin sorunlarını birlikte çözeceğiz' demekle olmuyor bu işler. Asli göreviniz ve görevimiz halka hizmet etmektir. Kimse kimseden üstün değildir. Kamu görevinizi acilen yerine getirin lütfen" diyerek isyan etti.

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CHP’li Başkan Seçer’e muhtardan veryansın
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