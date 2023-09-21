Emine Erdoğan’dan kadın girişimciye destek: Kadınlar güçlendikçe, toplumlar ve aile de güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta "TİKAD Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğine katıldı. Kadınların, medeniyetin ana aktörleri olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Günümüzün kadınları da, tarihimizdeki kutlu örnekler kadar yürekli ve çalışkan" ifadelerini kullandı. Şu açıklamaları yaptı:

KADINLAR MEDENİYETİN ANA AKTÖRLERİ

Gurur duyarak söylüyorum; günümüzün kadınları da, tarihimizdeki kutlu örnekler kadar yürekli ve çalışkan insanlardır. Kadının; hukukta, eğitimde, üretimde, ticarette, sanatta ve sporda, ailede, kısacası her alanda eşit şartlarda var olabildiği toplumlar, güçlü ve dinamik toplumlardır.Kadınları haklarından mahrum bırakmak, toplumsal gelişiminin önüne, aşılmaz bariyerler örmek ile eşdeğerdedir.Kadınlar, daima, medeniyetin ve kalkınmanın, ana aktörleridir.Bu nedenle hükümetimiz, kadınların her alanda aktif rol almaları için, bütün kurum ve imkânlarını seferber ederek, üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

KADIN GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

İş hayatında, özellikle kadın çalışanların aleyhine seyreden kayıtdışı istihdamı azaltacak altyapı ve destek mekanizmaları kuruldu. En büyük hak ihlâllerinden biri emeğin kıymet bulmamasıydı.Eşit işe eşit ücret, yasal güvence altına alındı. Yıllar içinde adil, güçlü bir hukuksal ve idari altyapının temelleri atıldı. Devletimiz, KOSGEB aracılığıyla, kadınları üretime teşvik etmekte, KOBİ kredilerinde kadın girişimcilere, pozitif ayrımcılık yapmaktadır.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Bütün sektörlerde kadın istihdamını artırmanın yollarının arandığı günlerden, girişimci kadınların düzenlediği etkinliklere geçiş, hepimizi gururlandırıyor. Yine de, bu adımların, lütuf değil, gecikmiş hak teslimi olduğunun ve kafi gelmediğinin farkındayız. Bu nedenle, kadınlarımızın potansiyellerini gerçekleştirmesine destek olacak, her türlü düzenlemenin yapılmasına devam edilmektedir.

KADINLAR GÜÇLENDİKÇE AİLE GÜÇLENİYOR

Kadınlarımız hayatın bütün alanlarında, karar verici konumlara geldikçe, ulusal kalkınmamız hız ve istikrar kazanıyor. Böylelikle ülkemiz, kadim bir millet ve devlet geleneğinden aldığı güçle, Türkiye Yüzyılı vizyonuna, emin ve kararlı adımlarla yürüyor. Azimli bir kadının ulaştığı başarı, yalnız kendi ülkesindeki kadınlar için değil, dünyadaki bütün hemcinsleri için rol model teşkil ediyor. Kadınlar güçlendikçe, toplumlar ve aile de güçleniyor.

GENÇ KIZLARIMIZ AÇTIĞINIZ YOLDAN YÜRÜYECEK

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize doğru yol alırken, kadınlarımızın ekonomik gelişimin yardımcısı değil, öznesi olduğunun tüm toplum kesimlerinde anlaşılmasını, gönülden diliyoruz. Kadın girişimciler olarak açtığınız yoldan, nice genç kızımızın yürüyeceğini biliyoruz.

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