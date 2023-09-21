MSB’den Azerbaycan açıklaması: Tüm imkanlarımızla yanındayız...

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Azerbaycan'daki askeri operasyonuna vurgu yapıldı. Açıklamada "Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız. Askeri eğitim iş birliği, ordunun modernizasyonu faaliyetlerine uzun süredir devam ediyoruz. Azerbaycan ve Türk ordusunun aynı standartlara kavuşmasına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek üzere Karabağ'da başlatılan askerî operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kendi operasyonudur. Sonuç olarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 42 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren bin 271'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 614'e ulaşmıştır.