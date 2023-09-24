Mavi Vatan’ın gurur günü

Türk donanmasının gücüne güç katacak yerli ve milli gemilerden iki tanesi TCG Akhisar ve TCG Koçhisar, Mavi Vatan ile buluştu. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de Pakistan'a teslim edildi. 2 savaş gemisini denize indirme ve bir geminin de teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı.Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Pakistanlı yetkililer de katıldı.Törende konuşan Bakan Güler, "İlk deniz karakol gemilerimiz Akhisar ve Koçhisar'ı denize indirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli ve milli savunma sanayiimizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla deniz kuvvetlerimiz Mavi Vatan'daki harekât kabiliyetini daha da artıracak, dünyada önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir" dedi.Gemiler ile istihbarat, gözetleme, keşif, arama kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekâtı ve deniz özel harekâtı görevleri icra edilecek. Karakol gemileri, aynı kızakta bu kadar kısa sürede ve bu seviyede iki geminin birden denize indirilmesi bakımından bir ilk. MİLGEM projesi kapsamında inşası tamamlanan 'Babur' gemisi de düzenlenen törenle Pakistan'a teslim edildi.4 dizel ve 2 elektrik motoruyla tahrik edilen gemi, 24 knot'luk bir azami hıza sahip. Buna ek olarak, 4500 deniz mili bir seyir menziline sahip Hisar sınıfı, ikmalsiz 21 gün denizde operasyon ve görev icra edebilecek.Uzunluk: 99.56 metreGenişlik: 14.42 metreDraft: 3.77 metreDeplasman: 2300 tonHız: 24 KNOT (44.45 KM/H)Mürettebat: 104