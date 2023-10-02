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Giriş Tarihi: 2.10.2023 23:01 Son Güncelleme: 2.10.2023 23:44

Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Ankara'daki kalleş saldırı sonrası alçak tehdit geldi. HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef aldı. Skandal ifadeler sarf eden HDP'li Uçar, devletin kendilerini görmezden geldiği sürece Türkiye'nin ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

Ankara’daki kalleş saldırı sonrası HDP’den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte

Ankara'da 1 Ekim günü saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştı.

TERÖRİSTLERİN BİRİNİN PKK ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada teröristlerden birinin BTÖ (PKK) üyesi olduğunun tespit edildiği, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HDP'DEN ALÇAK TEDHİT!

Ankara'daki kalleş saldırı sonrası PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden skandal ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE BUNUN BEDELİNİ AĞIR ÖDEMEKTE"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP'li Uçar, devletin kendilerini görmezden geldiği sürece Türkiye'nin bunun bedeli ağır ödemekte olduğunu söyledi.

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Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte
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