Ankara’daki kalleş saldırı sonrası HDP’den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte

Ankara'da 1 Ekim günü saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştı.
TERÖRİSTLERİN BİRİNİN PKK ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada teröristlerden birinin BTÖ (PKK) üyesi olduğunun tespit edildiği, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
HDP sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Ankara'da alçak terör saldırısı üzerinden devleti tehdit etti:— Sabah (@sabah) October 2, 2023
Devlet bizi görmezden geldikçe Türk milleti bedel ödemeye devam edecek. pic.twitter.com/n0DPEO2Q2o
HDP'DEN ALÇAK TEDHİT!
Ankara'daki kalleş saldırı sonrası PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden skandal ifadeler kullandı.