Ankara’daki kalleş saldırı sonrası HDP’den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte

TERÖRİSTLERİN BİRİNİN PKK ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada teröristlerden birinin BTÖ (PKK) üyesi olduğunun tespit edildiği, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HDP'DEN ALÇAK TEDHİT!

Ankara'daki kalleş saldırı sonrası PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden skandal ifadeler kullandı.