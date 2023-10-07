AK Parti Büyük Kongresi’nde Başkan Erdoğan’ı duygulandıran koreografi

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ı duygulandıran koreografi... | Video

"Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın oldu"

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran pankartta Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafı yer alırken, "Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu", "Milletin duası evladınla rahat uyu Tenzile anne" yazılı pankartlar ise dikkat çekti.