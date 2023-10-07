AK Parti Büyük Kongresi’nde Başkan Erdoğan’ı duygulandıran koreografi

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Başkan Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yapacağı sırada bir koreografi açıldı.
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ı duygulandıran koreografi... | Video
"Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın oldu"
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran pankartta Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafı yer alırken, "Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu", "Milletin duası evladınla rahat uyu Tenzile anne" yazılı pankartlar ise dikkat çekti.
Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 12. yılı | Video
TENZİLE ERDOĞAN'IN VEFATININ 12. YIL DÖNÜMÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'ı 12 yıl önce bugün kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Başkan Erdoğan her anne sözcüğünü duyduğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu.