Video Haber Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 12. yılı | Video
Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 12. yılı | Video

Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 12. yılı | Video

07.10.2023 | 10:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'ı 12 yıl önce bugün kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Başkan Erdoğan her anne sözcüğünü duyduğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu.

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