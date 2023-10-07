AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ı duygulandıran koreografi... | Video

AK Parti 4. Olağan Kongresi Ankara'da düzenleniyor. Başkan Erdoğan kongre öncesi salona giremeyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Sonrasında salona giren Başkan Erdoğan, burada konuşmasına başlamadan önce 12 yıl kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan için hazırlanan özel koreografiyi gördü. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Başkan Erdoğan koreografiyi görünce duygularına hakim olamadı, gözleri doldu. İşte o anlar...