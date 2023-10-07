AK Parti’de kongre günü! Yeni dönemin şifresi Hep Yeni Hep İleri!

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için geri sayım başladı. Parti yönetiminin yeniden belirleneceği kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği vurgulandı. Yeniden genel başkan seçiminin yapılacağı ve ana temanın Türkiye Yüzyılı olduğu kongrede, 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun da büyük oranda değişmesi bekleniyor.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ: YEREL SEÇİM STARTINI VERMİŞ OLUYORUZ

Yerel seçim startının verileceği kongre öncesi AK Parti'nin önde gelen isimleri ve uzmanlar önemli değerlendirmeler yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Rakip siyasi partilerin kongrelerine bakınca farkı görüyorsunuz. Mayıs ayında zaten çalışmalara başlamıştım. Kongreyle yerel seçim startını da vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DALKILIÇ: HARİKA BİR ATMOSFER VAR

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç "Burada bizim için harika bir atmosfer var. Tam da planladığımız tam de görmek istediğimiz gibi bir atmosfer var. Spor salonun dışında olağanüstü bir katılım var. Günlerdir arkadaşlarımızla hazırlanıyoruz. 81 ilimizden katılım var. 100 binin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarının katılımı olacak. Biz ekip olarak günlerdir hazırlanıyoruz. Yerel seçimlerin startını vereceğiz. Buradaki coşkunun temelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan muhabbet var. Biz burada önünü açsak buraya katılım 300 bini bile aşacak ama sınırlama koyduk. İllerden çok yoğun katılım talepleri oldu. Sadece MKYK'ya giren ya da partide görevleri olanlar değil bizim yol arkadaşı tanımımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davasına inanmış bu ülkenin büyük yürüyüşüne inanmış herkes bizim yol arkadaşımız. Kuşkusuz görevlerde değişiklikler oluyor. Sürprizler bekleniyorsa bizim ülkemize yaptığımız hizmetlerin her biri beklenmeyen işlerdi ve biz yaptık. Yönetimde yeni isimler var. Yeni yol arkadaşlarımız olacak. Yenilen bizim şiarımız Sloganımız: Hep Yeni Hep İleri… 21 yıldır Türkiye'nin her yerine dokunmuş milletin hayatını kolaylaştıracak reformalar imza atmış bir kadronun yeni beklentiler yeni ufuklar için kongreyle yeni çalışmaları olacak" açıklamasını yaptı.

TBMM İDARİ AMİRİ TURAN: TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ

TBMM İdari Amiri Hasan Turan ise şu açıklamaları yaptı: Burada şu anda yaşanan atmosfer daha başlangıç. Dışarıda çok büyük bir kalabalık var. Büyük bir umut ve coşkuyla kongremizi yapacağız. AK Parti'yi ve Türkiye'yi yarınlara taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde inşa edeceğiz. Yeni Anayasa konusunda biz umudumuzu muhafaza etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz. Bütün siyasi partiler milletin karşısına çıktıklarında hep Anayasa'dan şikayet ettiler. Darbe anayasası olduğunu söylediler. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım, bunu yerine getirmek lazım. Yeni anayasayı biz gündeme getiriyoruz diye "istemeyiz" tavrı kişilerin ya da partilerin kendi sözlerini inkar etmesi demektir. Biz Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

MALATYA MİLLETVEKİLİ BABACAN'DAN MUHALEFETE ÇAĞRI

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da "Tüm siyasi partiler seçmenin sandıkta verdiği mesajı almak zorunda. Biz yeni anayasa için AK Parti olarak öncülüğü yapmaya devam edeceğiz. Muhalefet partilerimizin de bu sürece pozitif katkı vermesinin artık zamanı geldi. Son seçimde vatandaş muhalefete çok net mesajlar verdi. Artık uzlaşma zamanı; Türkiye'yi 20 yıldan fazladır ileri götüren bir iktidar var. Bu iktidara körü körüne muhalefet yapmaktan vazgeçmek gerekir. Son seçimde vatandaş bu mesajları verdi. Artık Türkiye'nin lehine hamleler yapma zamanı. Bunun yolu da yeni bir anayasadan geçer" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, kongre salonunda güzel bir atmosfer olduğuna dikkat çekti. "Kahramanmaraş'tan 3 bine yakın teşkilat üyemiz geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle burada mükemmel bir ortam olacak. Parti deyince AK Parti, diğer partilerle kıyaslama olamaz. Teşkilat, ruh, özveri, birliktelik ne ararsan bu partide buluyorsun. 21 yıldır durup dururken olan bir şey değil. Bunu salonda girdiği zaman insan anlayabiliyor. İnsanların birbiriyle selamlaşmasında bunu görebiliyoruz. Liderinin kendi seçmeninde bakışında bunu görebiliyorsunuz" dedi.

BAKAN FATİH KACIR'DAN TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "AK partimizin kongreleri hep şenlik havasında geçer. Bugün de buraya 100 binden fazla misafirimiz geldi. Bütün misafirlerimiz Cumhurbaşkanımızın buraya teşrifini bekliyorlar. Sadece salonun içi değil dışı da hınca hınç dolu. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda AK Partimizin yapacağı birçok hizmete vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide atacağı adımlar çok önemli olacak. Türkiye son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük mesafe katetti. Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olması bizim ana hedefimizdir" dedi.

AK Parti'de Büyük Kongre günü! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar | Video

BAKAN TEKİN: SİYASİ PARTİLERE ÖRNEK OLACAK BİR KONGRE!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Örnek olabilecek bir kongre. Ciddi anlamda şölen havasında geçiyor. Demokrasi böyle bir şey. Siyasi partilere örnek olması gereken bir kongre... Önümüzdeki 100 yılın eğitim olgusu nereye doğru evrilecek onu görüp ona göre davranmamız gerekiyor. iyileştirmeler, düzeltmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de Büyük Kongre günü! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar | Video