AK Parti'de Büyük Kongre günü! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar | Video

AK Parti'de Büyük Kongre öncesi AK Parti'nin önde gelen isimleri ve uzmanlar önemli değerlendirmeler yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "AK partimizin kongreleri hep şenlik havasında geçer. Bugün de buraya 100 binden fazla misafirimiz geldi. Bütün misafirlerimiz Cumhurbaşkanımızın buraya teşrifini bekliyorlar. Sadece salonun içi değil dışı da hınca hınç dolu. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda AK Partimizin yapacağı birçok hizmete vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide atacağı adımlar çok önemli olacak. Türkiye son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük mesafe katetti. Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olması bizim ana hedefimizdir" dedi.