AK Parti'de Büyük Kongre günü! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar | Video
AK Parti'de Büyük Kongre öncesi AK Parti'nin önde gelen isimleri ve uzmanlar önemli değerlendirmeler yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Örnek olabilecek bir kongre. Ciddi anlamda şölen havasında geçiyor. Demokrasi böyle bir şey. Siyasi partilere örnek olması gereken bir kongre... Önümüzdeki 100 yılın eğitim olgusu nereye doğru evrilecek onu görüp ona göre davranmamız gerekiyor. iyileştirmeler, düzeltmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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