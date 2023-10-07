AK Parti'de Büyük Kongre günü! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar | Video
AK Parti'de Büyük Kongre günü! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar...
AK Parti'de Büyük Kongre günü! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklamalar | Video
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