Ana muhalefet CHP, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı. Bu hezimetin sonucu ise partide 'istifa' seslerinin daha bir gür sesle çıkmasına neden oldu.
"Değişimciler" olarak nitelenen grubun başını ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekiyor. Öte yandan değişimciler ve Genel Merkez arasındaki yarış ise İl Kongrelerine taşındı. Kritik İstanbul İl Kongresi ise gerçekleşti.
İMAMOĞLU'NUN DESTEKLEDİĞİ İSİM KAZANDI!
Kavgaların, skandalların gölgesinde geçen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kazanan taraf değişimciler oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik ipi göğüsledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde kazanan isim belli oldu.
ÖZGÜR ÇELİK VE CEMAL CANPOLAT YARIŞTI
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı.
Değişimcilerin adayı Özgür Çelik, Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'a üstünlük sağladı.
Böylelikle yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Özgür Çelik oturdu.
"EKREM BAŞKAN" SLOGANLARI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik'in seçimi kazanmasının ardından salonda sık sık, "Ekrem Başkan" sloganları atıldı.
İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı
İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN GELDİ!
Çelik'i ilk tebrik eden isimlerden biri yine İmamoğlu oldu. İmamoğlu paylaşımında, "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız" dedi.
CHP'DE İŞLER İYİCE KARIŞTI
Bu gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının kaybetmesi ve İmamoğlu'nun adayının kazanması ise CHP'de gerilimin ve tansiyonun iyice artacağına işaret ediyor. Bundan sonrası için her iki cephenin nasıl bir hamle gerçekleştireceği merak ediliyor.
ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?
14 Haziran 1981'de Sivas'ta doğan Özgür Çelik, 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.
İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yaptı.
İkinci yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.
2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkanı seçildi.
22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.