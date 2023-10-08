"EKREM BAŞKAN" SLOGANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik'in seçimi kazanmasının ardından salonda sık sık, "Ekrem Başkan" sloganları atıldı.

İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN GELDİ!

Çelik'i ilk tebrik eden isimlerden biri yine İmamoğlu oldu. İmamoğlu paylaşımında, "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız" dedi.