İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı

Skandallara sahne olan CHP İstanbul İl Başkanlığı yarışı sonuçlandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez'in desteklediği Cemal Canpolat'la yarışan "değişimciler"in adayı Özgür Çelik, kazanan isim oldu. Salonda "Ekrem Başkan" sloganları atıldı. Bu sonucun CHP'deki kavgayı daha da büyüteceğine kesin gözüyle bakılıyor.