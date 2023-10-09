Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 9.10.2023 11:02 Son Güncelleme: 9.10.2023 11:10

Son dakika: Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunama Bakanı Yaşar Güler terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundun. Bakan Güler: "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Son dakika: Bakan Güler açıkladı: 150’den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunama Bakanı Yaşar Güler terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundun. Bakan Güler: "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Güler, açıklamasında, Terörle mücadeleye Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3-4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda Terör örgütüne çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis tam isabetle imha edilirken yüz elliden fazla terör teröristle etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
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