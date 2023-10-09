MSB o anları paylaştı! "Durmadan, yorulmadan!" | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki terör hedeflerinin vurulduğu anları "Durmadan, yorulmadan... Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz" notuyla sosyal medyadan paylaştı. MSB
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