Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor

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"FİLİSTİN FELAKETİN PENÇESİNDE"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Filistin tam bir asırdır felaketin pençesinde. Kaçınılmaz olan iki devletli çözüm gerçekleşmeli. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanun durması neredeyse tam bir hayaldir.

"BİR AN EVVEL ARABULUCULAR DEVREYE SOKULMALI"

Üzüntümüz yüzlerce sivil ve masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Kadın-çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınmaıs felakettir. Barış çabalarına vurulmuş prangadır. Çözüm arayışlarına başta vurmaktır. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamaz. İsrail Filistin arasında baş gösteren geniş çaplı krize sağ duyuyla yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun aacil gündemi olmalıdır.