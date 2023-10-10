Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor
"FİLİSTİN FELAKETİN PENÇESİNDE"
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"Filistin tam bir asırdır felaketin pençesinde. Kaçınılmaz olan iki devletli çözüm gerçekleşmeli. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanun durması neredeyse tam bir hayaldir.
"BİR AN EVVEL ARABULUCULAR DEVREYE SOKULMALI"
Üzüntümüz yüzlerce sivil ve masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Kadın-çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınmaıs felakettir. Barış çabalarına vurulmuş prangadır. Çözüm arayışlarına başta vurmaktır. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamaz. İsrail Filistin arasında baş gösteren geniş çaplı krize sağ duyuyla yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun aacil gündemi olmalıdır.
"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEDİ"
Sivil ve masum can kayıplarından, sahnelenen insanlık dışı manzaralardan rahatsız olduğum tartışmasızdır. İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. İnsanfsızca saldırmıştır. Dünyanın gözü önünde tahammülü olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiştir.
BMGK'nın 22 Kasım 1967 tarihli 247 sayılı kararı, İsrail'in 1967 Haziran ayında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmüştür. Ancak İsrail buna yanaşmamış, işgal alanlarını genişletip kanunsuz yerleşim yeri oluşturmayı sürdürmüştür.
Filistin birliğini sağlayamadığından haklı mcüadelesinde sürekli teklemiş ve sonuç alamamıştır.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN ATACAĞI ADIMLAR DESTEKLENMELİ"
Ateşkes derhal tesis edilmeli. Taraflar aklıselim çizgiye eş zamanlı gelmeli. Diplomasi ve diyalog kanallarının aktif hale getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. BM devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı. Ateşkes derha tesis edilmeli.
ABD uçak gemisi göndermek yerine barış için çabalamalı. Ortak akıl ve ortak gelecek çerçevesinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz."