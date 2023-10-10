Bahçeli: "Ateşkes derhal tesis edilmeli" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklama yapan Bahçeli, "Filistin tam bir asırdır felaketin pençesinde. Kaçınılmaz olan iki devletli çözüm gerçekleşmeli. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanun durması neredeyse tam bir hayaldir." ifadelerini kulalndı. Bahçeli, hükümetin İsrail-Filistin meselesine yaklaşımının takdire şayan olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli." dedi.