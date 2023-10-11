Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'nin 28. Dönem Yasama Yılı'nın bu ilk AK partii Grup Toplantısı'nda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Miletimizin takdiriyle 14 Mayıs seçiminde A Kaprti listelerinden milletvekili oalrak seçilen siz kardeşlerimizin her birini bir kez daha tebrik ediyourm.

Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te tam da Cumhuriyet'in kurluşununun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu seçimlerde vesayetin de darbelerin de üstesinden gelebileceğimizi ispatlkadı. Cumhur İttifakı'ını bu süreçte sergilediği ilkeli duruş tarihe altın harflerle yazılmıştır. Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

İnşallah Türkye Yüzyılı destanını Cumhur İttfakı olarak gelecek nesillere armağan edeceğiz.