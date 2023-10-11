Son Dakika | Başkan Erdoğan: "İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'ni günlerdir bombalayan İsrail'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan edilerek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır." dedi. Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'i istenmeyen yere koyacağını belirterek, "Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancal örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır." dedi.