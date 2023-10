‘CHP terörle omuz omuza’

Terör örgütü PKK/YPG'nin Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden şehit kızı Gülay Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu ben babamı Dünya Kız Çocukları Günü'nde, yani 11 Ekim günü Suriye'den atılan bir havan mermisiyle kaybettim. 4 yıldır her pencereden sınıra baktığımda yaşadığım acılar tazeleniyor. Bu acımız hiç dinmedi, PKK'ya öfkemiz de hiç bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu her grup toplantısında 'Sınır namustur' sözünü Ankara'dan rahat bir şekilde kullanabiliyor. Eğer bu sözünde samimiyse gelip bizler gibi Suriye'ye bakıp öyle söylesin. Biz sadece canlarımızı değil, evlerimizi de kaybettik" dedi.Kılıçdaroğlu'ndan ne bekleyebilirdik. Yazıklar olsun. Onun bu terör sevici tutumunu şehit aileleri asla unutmayacak. Oğlumun ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan devletimizin, Cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız.Bizim çocuklarımız sınır ötesine tatil için değil, vatan, millet, bayrak için gidiyor. Yeri geliyor günlerce uyumuyor, çamurun, yağmurun içinde yatıyorlar. Annesi şehit olmadan bir gece önce oğluma geri dön dediği halde oğlum, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' dedi ve gelmedi. Ben o topraklarda oğlumu şehit verdim. Biz gururluyuz. Ama onlar bunu anlayamaz. CHP her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmadı.Şaşırdık mı, şaşırmadık. Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterirken Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiçbir kez doğruyu göstermedi. Terör örgütünün yandaşlarıyla ittifak yapan birinden zaten bu oylamada evet oy vermesini beklemek hatadır. Kılıçdaroğlu tezkereye hayır oyu vermekle HDP'ye olan diyet borcunu ödüyor.Eğer askerlerimiz orada olmazsa Suriye terör yuvası olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır oyu vereceğine söylemesine şaşırmadık tabii. Yine kendine yakışanı yaptı Bay Kemal.Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ve çok büyük mücadelelerle kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ne hale getirildi. Partinin başındaki zat, teröre açıkça destek verenlerle omuz omuza.Kardeşimi 90'lı yıllardaşehit verdim. Kılıçdaroğlu ne zamanülkesinin yararına bir şey yapmış ki,tezkereye de evet desin. Onlardanancak bu beklenirdi. Şu an CHP zihniyetiHDP ile aynıdır. HDP vePKK'nın diliyle konuşuyorlar.