İsrail’den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyurdu.
İsrail, katliamlarına doymazken Gazze'de bulunan Al Awda hastanesi de vuracağını açıkladı.
Sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'deki katliamı ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yükseldiği belirtildi.