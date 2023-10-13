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Giriş Tarihi: 13.10.2023 23:38

İsrail'den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar

İsrail, Filistinlilere yönelik adeta soykırıma girişiyor. Çocuk-kadın demeden sivillere saldıran İsrail ordusu yasaklanan fosfor bombasını Müslümanlara yağdırıyor. Acımasızlığını 'Hastaneleri Vuracağız' diyerek açık açık ilan eden İsrail, Durra Çocuk Hastanesi'ni de yine fosfor bombalarıyla vurdu.

İsrail’den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyurdu.

İsrail, katliamlarına doymazken Gazze'de bulunan Al Awda hastanesi de vuracağını açıkladı.

Sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'deki katliamı ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadı.

İsrail güçleri ilk olarak boşaltılması için 2 saat süre verdiği hastanenin boşaltılma talebini sabah 6'ya erteledi. Hastaların tahliyesinin güçlükle yapıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yaralananların sayısının 7 bin 696'ya yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 614'ünün çocuk, 370'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

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İsrail'den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar
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