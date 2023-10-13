İsrail’den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yaralananların sayısının 7 bin 696'ya yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 614'ünün çocuk, 370'inin ise kadın olduğu kaydedildi.