Giriş Tarihi: 13.10.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 22:08

Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum

İsrail Filistin çatışmasında son dakika… İsrail'in Filistinli sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı vahşet, şiddetini her geçen dakika daha da artırıyor. Masum sivilleri hedef alarak üzerlerine acımasızca bombalar yağdıran İsrail ordusunun saldırıları sonucu bölgedeki ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre İsrail ordusu yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…