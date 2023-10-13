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Haberler Galeri Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum
Giriş Tarihi: 13.10.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 22:08

Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum

İsrail Filistin çatışmasında son dakika… İsrail'in Filistinli sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı vahşet, şiddetini her geçen dakika daha da artırıyor. Masum sivilleri hedef alarak üzerlerine acımasızca bombalar yağdıran İsrail ordusunun saldırıları sonucu bölgedeki ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre İsrail ordusu yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200’den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum

Son dakika haberi… İsrail Filistin çatışması 7. gününde de insanlık dramına sahne oluyor.

Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200’den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum

Masum sivilleri hedef alarak üzerlerine acımasızca bombalar yağdıran İsrail ordusunun saldırıları sonucu bölgedeki ölü sayısı her geçen dakika artıyor.

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Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200’den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum

İSRAİL SİVİL KONVOYU VURDU

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200’den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Son dakika… İsrail’den sivil konvoya saldırı: 70 kişi öldü, 200’den fazla yaralı var! İsrail Filistin çatışmasından son durum

70 KİŞİ ÖLDÜ, 200'DEN FAZLA YARALI

Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

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