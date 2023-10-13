İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken çatışmalar 7. günde de devam ediyor. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıkladı. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.
BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi. BM Sözcüsü yaptığı açıklamada, böyle bir emrin 'yıkıcı insani sonuçlara' yol açmadan imkansız olacağını belirtti.
KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.
İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar 1537'ye yükseldi.
İsrail'in, 'Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile yerinizi terk edin' tehdidini yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali şu ifadelere yer verdi:
Şu anda bölgeye çok ciddi bir sevkiyat var. İsrail'in yaptığı açıklama sonrası, kara harekata yönelik hazırlığın son çalışmaları bitmiş gibi görünüyor. İsrail ordusu 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze şeridinin tüm sınırını kapatmış durumda…
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"1 MİLYON SİVİLE YERİNİZİ TERK EDİN TEHDİDİ"
Gazze şeridi Refah'tan Han Yunus'tan Cebali'ye kadar tüm bölge bombalanıyor, sivillerin yaşadığı yerler yerle bir ediliyor.
Yüzlerce sivil öldü, binlerce sivil yaralandı. İsrail'in dediği, bu bölgede yaşayan yaklaşık 1.2 milyon sivile güneye gelmelerini istiyorlar, Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil.