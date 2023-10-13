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Haberler Galeri Son dakika: İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Siviller böyle bombalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:17

Son dakika: İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Siviller böyle bombalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail, resmen savaş ilan etti. Gazze Şeridi'ne elektik, su ve yakıt ikmalini kesen İsrail, bölgeye adeta 'ölüm' yağdırıyor. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğu belirtilirken, bölgede direkt sivillerin hedef alındığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler; İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika: İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Siviller böyle bombalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Hamas'ın saldırısıyla başlayan İsrail Filistin çatışmasının 7. gününde İsrail, Gazze'de neredeyse hiçbir şey bırakmadı.

Son dakika: İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Siviller böyle bombalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kara saldırısının olma ihtimali gündemdeyken İsrail'in 1,1 milyon Gazze sivilinin yerinden ayrılmasını istemesine ise Birleşmiş Milletler'den tepki geldi.

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Son dakika: İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Siviller böyle bombalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

"ÇOK YIKICI SONUÇLARI OLACAK"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını kaydederek, karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizdi.

Son dakika: İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Siviller böyle bombalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

GAZZE'YE KARA HAREKATI HAZIRLIĞI

Öte yandan İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.

Son dakika: İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Siviller böyle bombalandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilirken, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

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