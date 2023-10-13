Savaş bölgesinden yeni görüntü! Gazze'deki siviller İsrail tarafından böyle bombalandı | Video
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail, resmen savaş ilan etti. Gazze Şeridi'ne elektik, su ve yakıt ikmalini kesen İsrail, bölgeye adeta 'ölüm' yağdırıyor. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğu belirtilirken, bölgede direkt sivillerin hedef alındığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler; İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
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