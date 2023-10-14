Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır’a iniş yaptı

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların derinleşmeden sona ermesi için her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayan Türkiye, insani yardım konusunda da elini taşın altına koyan ilk ülke olarak dünyaya ders verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaştı. AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, Sina'daki El-Ariş Havalimanı'nda TIR'lara yüklenerek Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Kapısı'na gönderildi.