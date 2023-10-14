Türkiye'nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı | Video
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların derinleşmeden sona ermesi için her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayan Türkiye, insani yardım konusunda da elini taşın altına koyan ilk ülke olarak dünyaya ders verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaşmıştı. Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
03:57
Aksaray’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 14.10.2023 | 00:28
01:28
PTT önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi 14.10.2023 | 00:28
04:10
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması 14.10.2023 | 00:28
00:20
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da 14.10.2023 | 00:28
00:07
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu 13.10.2023 | 22:59
05:29
İsrail gazetecileri vurdu! 13.10.2023 | 19:23
01:06
06:20
İran’da Filistin’e destek yürüyüşü 13.10.2023 | 18:11
03:17
Hilal Kaplan | İmamoğlu'nun işe aldığı delegeler 13.10.2023 | 16:02
04:17
Melih Altınok | Hamas'ın Gazze için planı ne? 13.10.2023 | 15:59
02:05
02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
09:36
01:53
00:09
Gebze'de hortum! 12.10.2023 | 23:31
00:14
Gaziantep'te ATV kazası 2 can aldı 12.10.2023 | 23:30
01:30
Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı 12.10.2023 | 21:29
00:40
Lüleburgaz TEM Otoyolu kenarında yangın: Sürücüler zor anlar yaşadı 12.10.2023 | 21:29
33:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı | Video 12.10.2023 | 19:53