Video Haber Türkiye'nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı | Video
Türkiye'nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı | Video

Türkiye'nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı | Video

14.10.2023 | 11:30

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların derinleşmeden sona ermesi için her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayan Türkiye, insani yardım konusunda da elini taşın altına koyan ilk ülke olarak dünyaya ders verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaşmıştı. Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

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