İSTANBUL'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul'da da Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı kınamak için Ayasofya Camii'ne kadar yürüyüş düzenliyor.

İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video

Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, İsrail'in sözde medeni dünyayı arkasına alarak soykırım uyguladığını belirterek şunları söyledi:

Son bir haftadır Roma Protokolü'nden Cenevre Sözleşmesine uluslararası hukuk alanından hangi kural konulduysa, hangi metin yazıldıysa İsrail her bir kuralı çiğnedi. İsrail, 2 milyon 200 bin insanın yaşadığı sınırlı bir bölgeye, ABD'nin Afganistan'a 1 yılda attığı bombayı 3 gün içerisinde attı.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR HALK YOK EDİLİYOR"

Uluslararsı hukuka göre kullanılması yasak olan beyaz fosfor bombası dahil bütün vahşetini gözlerimizin önüne serdi. Dünyanın gözü önünde bir halk yok ediliyor. Soykırım diyen bir halk başka bir halka soykırım uyguluyor.

"BİR VAHŞET DEVLETİ VAR KARŞIMIZDA"

Medeniyet olarak kendini tanımlayan tüm ülkeler bu vahşetin arkasında destekçi. Bu anlamda oradaki 2 milyon 200 bin insan hayat hakkı tanımayan, onları evlerinden atan, elektriğini suyunu kesen bir vahşet devleti var karşımızda.