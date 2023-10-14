İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video
Türkiye’de İsrail’in Filistin’deki vahşetine yönelik tepkiler ardı ardına gelmeye devam ediyor. İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, İsrail’in sözde medeni dünyayı arkasına alarak soykırım uyguladığını belirterek, “2 milyon 200 bin insan hayat hakkı tanımayan, onları evlerinden atan, elektriğini suyunu kesen bir vahşet devleti var karşımızda” ifadelerini kullandı.
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