Video Yaşam İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video

İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video

14.10.2023 | 18:14

Türkiye’de İsrail’in Filistin’deki vahşetine yönelik tepkiler ardı ardına gelmeye devam ediyor. İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, İsrail’in sözde medeni dünyayı arkasına alarak soykırım uyguladığını belirterek, “2 milyon 200 bin insan hayat hakkı tanımayan, onları evlerinden atan, elektriğini suyunu kesen bir vahşet devleti var karşımızda” ifadelerini kullandı.

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